Арнольд Шварценеггер и Линда Гамильтон появятся в новом «Терминаторе»
Первого ноября на экранах кинотеатров появится продолжение франшизы «Терминатор: Темные судьбы», в которой вновь приняли участие актеры Линда Хэмилтон и Арнольд Шварцнегер. Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что режиссер первых двух частей киноленты Джейм Кэмерон также принял участие в разработке нового фильма. По его словам, возвращение к «Терминатору» — это как поездка по машине времени.
В новой части нашумевшей картины создатели особое внимание уделили героине актрисы Маккензи Дэвис — девушке из будущего Грейс, которая совместно с Саррой Коннор (Линда Хэмилтон) и кибергом T-800 будет спасать Дани (Наталия Рейес) и человечество от гибели.
В фильме также принял участие голливудский актер Арнольд Шварценеггер, сыгравший робота-терминатора в первых частях.
Ранее сообщалось, что мешало Кэмерону снимать «Терминатора».