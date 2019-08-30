Арнольд Шварценеггер и Линда Гамильтон появятся в новом «Терминаторе»

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Первого ноября на экранах кинотеатров появится продолжение франшизы «Терминатор: Темные судьбы», в которой вновь приняли участие актеры Линда Хэмилтон и Арнольд Шварцнегер. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что режиссер первых двух частей киноленты Джейм Кэмерон также принял участие в разработке нового фильма. По его словам, возвращение к «Терминатору» — это как поездка по машине времени.

В новой части нашумевшей картины создатели особое внимание уделили героине актрисы Маккензи Дэвис — девушке из будущего Грейс, которая совместно с Саррой Коннор (Линда Хэмилтон) и кибергом T-800 будет спасать Дани (Наталия Рейес) и человечество от гибели.

В фильме также принял участие голливудский актер Арнольд Шварценеггер, сыгравший робота-терминатора в первых частях.

Ранее сообщалось, что мешало Кэмерону снимать «Терминатора».