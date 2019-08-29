Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА «Новости».

По его словам, выступление Киркорова было потрясающим, несмотря на эмоциональную репетицию. Он отметил, что Киркоров стремится, чтобы все его номера были идеальными.

По данным СМИ, Киркоров допустил некорректные высказывания в адрес организаторов во время репетиции, отказался репетировать без камер, и обещал не начинать при этом шоу.

Румянцев отметил, что «все эти нервы» и стоили того, что он пытался ускорить процесс.

Также он заявил, что результат в итоге был хорошим.

Ранее сообщалось, что Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на «Новой волне».