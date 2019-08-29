СМИ сообщили о смерти Александра Числова

Скончался в возрасте 54 лет российский актер Александр Числов, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что артист умер в Москве после того, как 16 августа его госпитализировали в больницу. По некоторым данным, медики подозревали, что у Числова была пневмония. В настоящее время точная причина смерти артиста неизвестна.

Стоит отметить, что в фильмографии артиста насчитывается 145 работ. Среди них: «Человек из будущего» (2016), «Дальнобойщики 2», «Не родись красивой», «Самый лучший фильм 2», «Легенда № 17».

Официального подтверждения этой информации нет.