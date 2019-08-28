Волочкова провела аналогию между мангалом с шашлыками и Вечным огнем
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Российская балерина Анастасия Волочкова провела сравнение мангала с шашлыками и Вечного огня. Об этом она написала в своем инстаграме под соответствующим фото.
Под фото жарящихся в мангале шашлыков бывшая прима Большого театра сделала подпись «Вечный огонь», прикрепив к ней смеющийся смайлик.
Данный снимок выложен в инстаграм-сторис Волочковой.
Ранее Волочкова показала в своем инстаграме снимок со своим телом без фотошопа.