В Сеть выложен трейлер фильма «Бледная синяя точка» с Натали Портман
На YouTube-канале FoxSearchlight опубликован трейлер фильма «Бледная синяя точка», главную роль в котором исполнила американская актриса, обладательница «Оскара» Натали Портман.
В картине звезда исполняет роль астронавта НАСА Люси Коул, которая возвращается на Землю после долгой космической миссии. Оказавшись на родной планете, героиня теряет связь с реальностью и понимает, что ее отношение к жизни здесь сильно изменилось.
Мужа Люси сыграл английский актер Дэн Стивенс. Также роли в фильме исполнили Джон Хэмм и Эллен Берстин.
Мировая премьера «Бледной синей точки» состоится на кинофестивале в Торонто 11 сентября.