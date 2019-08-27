В Сеть выложен трейлер фильма «Бледная синяя точка» с Натали Портман

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На YouTube-канале FoxSearchlight опубликован трейлер фильма «Бледная синяя точка», главную роль в котором исполнила американская актриса, обладательница «Оскара» Натали Портман.

В картине звезда исполняет роль астронавта НАСА Люси Коул, которая возвращается на Землю после долгой космической миссии. Оказавшись на родной планете, героиня теряет связь с реальностью и понимает, что ее отношение к жизни здесь сильно изменилось.

Мужа Люси сыграл английский актер Дэн Стивенс. Также роли в фильме исполнили Джон Хэмм и Эллен Берстин.

Мировая премьера «Бледной синей точки» состоится на кинофестивале в Торонто 11 сентября.

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