Кто сыграет Мишель Обаму в сериале, узнали СМИ

Американская актриса Виола Дэвис, которая является обладательницей премии «Оскар,» сыграет роль супруги экс-президента Барка Обамы Мишель. Об этом сообщает The Variety.

Как отмечается, речь идет о политическом сериале «Первые леди». Дэвис уже подписала контракт для участия в проекте. В первом сезоне будет рассказываться об Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.

Ранее экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель будут разрабатывать, продюсировать и предоставлять свои голоса для аудио-шоу сервиса подкастов.