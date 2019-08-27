Опрос показал кинопредпочтения россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, какие фильмы предпочитают смотреть россияне. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно полученным результатам, среди популярных киножанров оказались комедии (80%) и военные фильмы (77%). Также россиянам нравятся исторические фильмы (74%), мультфильмы и фильмы-сказки (63%), детективы (64%), драмы (60%) и фильмы о приключениях (66%).
«Практически не пользуются популярностью у российского зрителя триллеры (28%) и эротические фильмы (13%)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что, по сравнению с 2018 годом, респонденты стали меньше смотреть кино. Исключение составили триллеры, боевики и детективы.
Ранее сообщалось, что самый популярный досуг у жителей России — просмотр фильмов и сериалов.