Бразильский писатель Пауло Коэльо извинился перед французами за поведение президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в твиттере.

До этого стало известно, что бразильский лидер допустил резкое высказывание в адрес жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон.

В видео Коэльо извинился перед своими французскими друзьями за поведение президента Бразилии, которое он назвал истерикой.

По его словам, над Бразилей сейчас «сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь».

Ранее сообщалось, что Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены.