Назван победитель премии MTV в номинации «Лушая песня»

Назван победитель премии MTV 2019 в номинации «Лучшая песня». Об этом сообщает MTV.

Отмечается, что наибольшее количество голосов было отдано за песню Оld Town Road, которую исполнили рэпер LilNasX и кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус.

В Сети клип на композицию собрал более 290 млн просмотров.

Кроме того, в номинации «Лучший клип» победу одержала певица Тейлор Свифт с песней You Need to Calm Down. Артистка выступила сорежиссером видеоработы.