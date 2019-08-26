В Сети выложили тизер новых «Звездных войн»

В Сети опубликовали тизер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны». Ролик выложили на YouTube-канале Star Wars.

Как известно, картина носит название «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Режиссером ленты является Джей Джей Абрамс

В тизере показаны кадры из предыдущих частей знаменитой киносаги, а также сцены из нового фильма.

Отмечается, что в одном кадров главная героиня седьмого и восьмого эпизода Рей (Дэйзи Ридли) появляется в одежде ситха с красным световым мечом.

Ранее сообщалось, что американский актер Юэн Макрегор вновь исполнит роль Оби-Ван Кеноби.