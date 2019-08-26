Телеведущий оскорбил проголосовавших за Зеленского украинцев

Львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что все украинцы, которые проголосовали на выборах за украинского лидера Владимира Зеленского, являются «безмозглыми баранами». Об этом сообщают СМИ Украины.

По его словам, за действующего главу государства проголосовали свыше 70% украинцев. Лишь Львов и Галич выпали «из зеленского болота», добавил он.

«Я считаю, что в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране», — отметил Дроздов.

Он подчеркнул, что у Зеленского нет никаких убеждений, а только украинофобская позиция.

В связи с этим он уточнил, что надо быть «безмозглым бараном», чтобы проголосовать за него.

Телеведущий заключил, что такая бессознательность жителей Украины связана с отсутствием института «не граждан» в стране.