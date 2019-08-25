Дибров с женой попал в ДТП на мотоцикле

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Супруг победительницы, телеведущий Дмитрий Дибров во время финала всероссийского конкурса... Супруг победительницы, телеведущий Дмитрий Дибров во время финала всероссийского конкурса...
Супруг победительницы, телеведущий Дмитрий Дибров во время финала всероссийского конкурса...
Владимир Вяткин

Телеведущий Дмитрий Дибров и его 30-летняя жена «Миссис Россия-2017» Полина Дибров попали в аварию на мотоцикле. Об этом супруга звездного журналиста проинформировала в своем инстаграме.

Диброва сообщает, что они въехали в дерево.

По словам супруги телеведущего, с ней и с Дибровым все в порядке.

Также жена журналиста под фото отмечает, что несмотря на рождение ведущему третьего ребенка, все равно ездит с мужем на мотоцикле.

Ранее сообщалось, что режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.