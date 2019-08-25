Дибров с женой попал в ДТП на мотоцикле

Телеведущий Дмитрий Дибров и его 30-летняя жена «Миссис Россия-2017» Полина Дибров попали в аварию на мотоцикле. Об этом супруга звездного журналиста проинформировала в своем инстаграме.

Диброва сообщает, что они въехали в дерево.

По словам супруги телеведущего, с ней и с Дибровым все в порядке.

Также жена журналиста под фото отмечает, что несмотря на рождение ведущему третьего ребенка, все равно ездит с мужем на мотоцикле.

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