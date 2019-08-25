Появились фотографии с места гибели Игоря Хомского

Появились фотографии с места ДТП, в котором погиб российский режиссер Игорь Хомский. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Уточняется, что авария произошла на юго-востоке столицы. Происшествие случилось в Юрьевском переулке.

Отмечается, что артист был за рулем каршерингового автомобиля, который врезался в стоящий на дороге КамАЗ.

В результате ДТП Хомский погиб до приезда скорой.

В настоящее время официального подтверждения этой информации нет.

Поясняется, что причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Игорь Хомский погиб в автокатастрофе.