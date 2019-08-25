Появились фотографии с места гибели Игоря Хомского
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Появились фотографии с места ДТП, в котором погиб российский режиссер Игорь Хомский. Об этом сообщает «Рен ТВ».
Уточняется, что авария произошла на юго-востоке столицы. Происшествие случилось в Юрьевском переулке.
Отмечается, что артист был за рулем каршерингового автомобиля, который врезался в стоящий на дороге КамАЗ.
В результате ДТП Хомский погиб до приезда скорой.
В настоящее время официального подтверждения этой информации нет.
Поясняется, что причины аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что Игорь Хомский погиб в автокатастрофе.