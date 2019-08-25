Жена Петра Мамонова рассказала о его самочувствии

Супруга российского актера и музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала о самочувствии мужа после инфаркта. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, состояние артиста стабильное. Она также подтвердила, что актер находится в реанимации.

Мамонова также отметила, что его ближайшие выступления будут отменены.

Она добавила, что в телефонном разговоре супруг попросил привезти ее диски с проповедями.

Ранее сообщалось, что Петра Мамонова отвезли в реанимацию.