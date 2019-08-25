Жена Петра Мамонова рассказала о его самочувствии
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Супруга российского актера и музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала о самочувствии мужа после инфаркта. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, состояние артиста стабильное. Она также подтвердила, что актер находится в реанимации.
Мамонова также отметила, что его ближайшие выступления будут отменены.
Она добавила, что в телефонном разговоре супруг попросил привезти ее диски с проповедями.
Ранее сообщалось, что Петра Мамонова отвезли в реанимацию.