СМИ: умер Игорь Хомский

Погиб в автокатастрофе режиссер и актер Игорь Хомский, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном управлении ГИБДД России.

По некоторым данным, он попал в аварию на юго-востоке Москвы рано утром 25 августа.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла из-за того, что один из водителей не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль. В результате ДТП погиб мужчина.

Источник утверждает, что погибшим является Хомский.

В настоящее время официального подтверждения этой информации нет.