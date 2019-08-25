Актрисы «Игры престолов» отправились в совместное путешествие

Английская актриса Лина Хиди отправилась в отпуск вместе со своей коллегой по сериалу «Игра Престолов» голливудской актрисой Гвендолин Кристи. Фотографию из путешествия она выложила в своем инстаграме.

На фото девушки позируют на фоне курортного пейзажа.

Уточняется, что Лина Хиди сыграла в сериале Серсею Ланнистер, а Кристи известна зрителям по роли женщины-рыцаря Бриенны Тарт.

«Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск», — подписала снимок Хиди.

Отмечается, что публикация набрала много лайков и комментариев пользователей соцсети.

«Финал, который мы заслужили», — написал один из фанатов сериала.

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