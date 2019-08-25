Госпитализированный Петр Мамонов попросил диски с проповедями

Российский музыкант и актер Петр Мамонов, которого накануне госпитализировали из-за инфаркта, попросил жену привезти ему диски с проповедями. Об этом рассказала супруга артиста Ольга Мамонова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время его состояние стабильное и даже видна положительная динамика.

«Он уже разговаривает, ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький», — поделилась Мамонова.

Она отметила, что супруг отправил ее домой за 140 км, чтобы привезти ему диски с проповедью для того, чтобы он лежал и слушал их.

Ольга Манонова подчеркнула, что больше не поверит мужу, когда он скажет, что сильный. Она призналась, что не ожидала, что у него случится инфаркт в 68 лет.

Ранее сообщалось, что Петра Мамонова отвезли в реанимацию.

Он имеет приз кинопремии «Ника» и «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров», у него также есть премия «Своя колея» за вклад в возрождение православной культуры России и многие другие награды.