Появился первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»

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Компания Netflix опубликовала первый ролик, в котором показываются кадры нового фильм El Camino по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Видео появилось на YouTube-канале сервиса.

На записи зритель впервые видит и знакомится с «Тощим Питом» (играет Чарльз Бейкер), которого допрашивают сотрудники американских спецслужб. У героя пытаются выяснить местонахождение Джесси Пинкмана, которого сыграет Аарон Пол. «Тощий Пит» отказывается рассказывать о том, где находится его друг.

Стоит отметить, что в кинокартине будет рассказываться о жизни Джесси Пинкмана.

Фильм выйдет на большие экраны 11 октября 2019 года.