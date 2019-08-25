Появился первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Компания Netflix опубликовала первый ролик, в котором показываются кадры нового фильм El Camino по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Видео появилось на YouTube-канале сервиса.
На записи зритель впервые видит и знакомится с «Тощим Питом» (играет Чарльз Бейкер), которого допрашивают сотрудники американских спецслужб. У героя пытаются выяснить местонахождение Джесси Пинкмана, которого сыграет Аарон Пол. «Тощий Пит» отказывается рассказывать о том, где находится его друг.
Стоит отметить, что в кинокартине будет рассказываться о жизни Джесси Пинкмана.
Фильм выйдет на большие экраны 11 октября 2019 года.