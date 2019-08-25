Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
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Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТСН.
По его словам, у него из-за сложившейся ситуации «сердце кровью обливается».
Он отметил, что не знает, когда оба государства смогут наладить отношения.
«Я не могу знать этого, я же не политик. Я жду не дождусь, когда это все закончится», — подчеркнул Горбунов.
При этом он подверг критике украинское законодательство, по которому между двумя странами были запрещены прямые авиарейсы.
Ранее сообщалось, что уехавший на Украину актер Горбунов разочаровался в Евромайдане.