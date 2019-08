Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки посмотрели 2 млн человек

Новый клип британского исполнителя Эда Ширана и хип-хоп певца Stromzy на сингл Take Me Back To London на YouTube в течение одного дня просмотрели более двух миллионов пользователей.

В записи самого клипа также приняли участие рэпер Sir Spyro, актер Jaykae, певец Aitch и другие артисты.

Песня вошла в последний альбом музыканта — No.6 Collaborations Project, данную пластинку Ширан записал совместно с популярными музыкантами, такими как Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Skrillex.

Ранее сообщалось, что гастрольный тур Эда Ширана назвали самым высокодоходным за всю историю. В ходе музыкальных поездок артист заработал $736 млн.