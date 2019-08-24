Жена Мамонова поделилась информацией о состоянии здоровья музыканта

Ольга Мамонова, жена российского музыканта и актера Петра Мамонова рассказала о его состоянии. Об этом передает РИА «Новости».

По ее словам, врачи сейчас оценивают состояние артиста как стабильное.

Супруга Мамонова при этом отмечает, что мужа после обнаружения у него инфаркта отвезли в Первую градскую больницу.

Как известно, музыкант на данный момент находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что все ближайшие концерты Мамонов отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья.