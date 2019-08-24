Жена Мамонова поделилась информацией о состоянии здоровья музыканта
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Ольга Мамонова, жена российского музыканта и актера Петра Мамонова рассказала о его состоянии. Об этом передает РИА «Новости».
По ее словам, врачи сейчас оценивают состояние артиста как стабильное.
Супруга Мамонова при этом отмечает, что мужа после обнаружения у него инфаркта отвезли в Первую градскую больницу.
Как известно, музыкант на данный момент находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что все ближайшие концерты Мамонов отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья.