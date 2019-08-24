Погибший в Греции меценант Абрамов будет похоронен на Ваганьковском кладбище

Погибший при крушении вертолета в Греции основатель Музея русской иконы и меценант Михаил Абрамов будет похоронен 25 августа на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора музея по связям с общественностью Сергея Богатырева.

Как отмечается, в тот же день состоится прощание с предпринимателем в музее. Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 часов (по мск). По словам Богатырева, также пройдет отпевание погибшего.

Ранее сообщалось, что создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в Греции.

Вертолет с тремя пассажирами на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции. Кроме Михаила Абрамова, в катастрофе погибли грек-пилот Никос Каристинос и россиянин Давел Аколинин.