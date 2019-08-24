Жена Петра Мамонова рассказала об инфаркте артиста

Супруга российского музыканта и актера Петра Мамонова — Ольга подтвердила информацию, что ее мужа госпитализировали и внесла ясность в данные об инфаркте. Об этом она рассказала «Говорит Москва».

По ее словам, инфаркт у артиста случился в ночь на субботу, 24 августа. Ему сразу вызвали скорую и его госпитализировали. Она отметила, что в настоящее время ее муж находится в шоковой терапии в Первой градской больнице.

«Инфаркт миокарда. Вот, сижу в коридоре. Еле добрались до Москвы», — добавила Ольга Мамонова.

Женщина подчеркнула, что видела мужа; ему очень плохо.

Ранее сообщалось, что Петра Мамонова отвезли в реанимацию.