Петра Мамонова отвезли в реанимацию

Российского музыканта и актера срочно госпитализировали и отправили в реанимацию из-за инфаркта. Об этом говорится в посте на его официальной странице в фейсбуке.

Как отмечается, его состояние в настоящее время оценивается, как тяжелое. В связи с этом сделано официальное объявление об отмене всех ближайших запланированных концертов артиста

«Помолитесь о здоровье Петра», — такими словами заканчивается пост.

Мамонову на данный момент 68 лет.

Он имеет приз кинопремии «Ника» и «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров», у него также есть премия «Своя колея» за вклад в возрождение православной культуры России и многие другие награды.