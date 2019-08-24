Умер Виталий Логвиновский

Скончался в возрасте 78 лет народный артист России Виталий Логвиновский. Об этом сообщается на сайте Калужского областного драматического театра.

Уточняется, что актер умер накануне 23 августа. В театре не назвали причину смерти актера.

Логвиновский работал в Павлодарском драмтеатре (1967) и Волгоградском театре драмы. С 1974 года он играл в Калужском драматическом театре.

«Режиссеры стояли в очереди к этому актеру, его горячо любили зрители. Заслуженные награды многократно вручались артисту», — отметили в театре.

Также коллектив театра выразил соболезнования его родным и близким.