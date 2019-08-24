Умер Карло Делле Пьяне

В Риме в возрасте 83 лет умер итальянский актер Карло Делле Пьяне. Об этом сообщает ANSA.

Согласно имеющейся информации, о смерти Пьяне проинформировала его супруга. Причина его кончины не уточняется.

За свою 70-летнюю карьеру актер сотрудничал с такими режиссерами, как Витторио Де Сика, Альдо Фабрици и Пупи Авати. Карло Делле Пьяне был обладателем «Золотого глобуса» за роль в картине «Студенческий поход» и «Серебрянного льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Рождественский подарок».