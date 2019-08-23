Умер Михаил Ведышев

Режиссер Михаил Ведышев скончался в возрасте 64 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Союза кинематографистов России.

Причины смерти Ведышева не называются.

Гражданская панихида по режиссеру состоится 26 августа в Траурном зале больницы №1 в Москве.

Ведышев родился 27 июня 1955 года в Саратовской области, окончил Пензенское художественное училище по специальности «театральный художник» и режиссерский факультет ВГИК (мастерская Марлена Хуциева). Автор фильмов «Странник», «Бурса» и «Кому на Руси жить», постановщик нескольких спектаклей во Владимирском академическом театре, снимал игровое и документальное кино.