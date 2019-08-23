Адвокат объяснил иск к Шварценеггеру и Джеки Чану от российской компании

Адвокат Кирилл Бельский считает, что иск к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру, поможет кредиторам обанкротившейся кинокомпании «Русская Фильм Группа» (РФГ), снявшей фильм «Вий», вернуть свои деньги.

Ранее конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров направил в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Джеки Чана, Шварценеггера и China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по долгам РФГ путем взыскания с них солидарно около 217 млн руб. Бельский, представляющий интересы одного из кредиторов, считает, что этот шаг осмыслен. «Суд с мировыми кинозвездами накануне премьеры «Вия-2» в России точно увеличит кассовые сборы, часть из которых впоследствии окажется в конкурсной массе, а затем и у наших клиентов – кредиторов», — цитирует Бельского РИА «Новости».

Всего на производство фильма «Вий 3D» РФГ получила займы от компаний «Автокомплект» и «Апекс Сэйлз» в общем размере около 217 млн руб. Кассовые сборы с 29 января по 9 марта 2014 года превысили 1,2 млрд руб., но РФГ с кредиторами не расплатилась. Сейчас на экраны выходит продолжение фильма «Вий» — картина «Тайна печати дракона: путешествие в Китай», созданная совместно китайской China Film Group и компанией «Корпорация Русская Фильм Группа», которую Бодров считает «клоном» РФГ и уверен, что успех их фильма был бы невозможен без успеха фильма «Вий 3D».

Продюсер фильма «Тайна печати дракона» Алексей Петрухин с претензиями не согласен.

Ранее стало известно, Российская кинокомпания требует взыскать с Джеки Чана и Шварценеггера 216,6 млн руб.