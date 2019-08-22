Звезда «Крестного отца» рассказал о связи с Мэрилин Монро

Звезда киносаги «Крестный отец» Джанни Руссо рассказал, что актриса Мэрилин Монро стала его первой сексуальной партнершей, когда ей было 33 года, а ему — 15 лет.

По словам 75-летнего артиста, их связь продолжалась вплоть до ее смерти в 1962 году. «Она научила меня всему, что я знаю. Я думал, что я самый счастливый мальчишка в мире, но если бы это произошло сейчас, ее бы арестовали, а мои родители попытались бы извлечь из ситуации выгоду», — сказал он в интервью The Sun.

Он также рассказывает, что познакомился с Монро, когда работал в парикмахерской. После нескольких визитов в салон Монро попросила своего помощника устроить ей встречу с Руссо. Она встретила его в отеле, завернутая в одно полотенце, и пригласила присоединиться к ней в ванной комнате.

Ранее СМИ узнали о спрятанных посмертных фотографиях Мэрилин Монро.