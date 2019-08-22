Брат Бена Аффлека снял фильм о мире без женщин

Брат голливудского актера Бена Аффлека американский режиссер Кейси Аффлек снял постапокалиптический фильм «Свет моей жизни». Об этом пишет Movie Maker.

Картина рассказывает о мире без женщин. По сюжету фильма женщины массово умирают от неизвестной болезни. Картина показывает мир, который принадлежит мужчинам, а немногие выжившие женщины с иммунитетом живут как беженцы в закрытых, охраняемых бункерах.

Отмечается, что режиссер сам сыграл одну из ролей в фильме.

Премьера картин в России состоится 22 августа.

Ранее сообщалось, что Кейси Аффлек не станет вручать «Оскар» из-за скандала.