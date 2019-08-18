Мартин Фриман рассказал о возможности выхода пятого сезона «Шерлока»
Британский актер Мартин Фриман рассказал о возможности съемок пятого сезона сериала «Шерлок». Об этом он рассказал в интервью журналу Collider.
По его словам, вопрос о продолжении фильма поднимается крайне редко. При этом он отметил, что хотел бы сняться в продолжении «Шерлока».
Артист назвал проект «грандиозным мировым хитом» и заметил, что его продолжение должно быть достойным.
Ранее сообщалось, что монета с изображением Шерлока Холмса появилась в Британии.