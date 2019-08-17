Умер Ричард Уильямс

Скончался британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, он умер в возрасте 86 лет в своем доме в Бристоле.

Уильмяс известен прежде всего как режиссер-мультипликатор художественного фильма «Кто подставил кролика Роджера», а также «Розовая пантера».

Он был трехкратным обладателем Оскара, а также два раза получал премию Bafta.

Кроме того, Уильямс написал практическую книгу под названием «Набор для выживания аниматора».