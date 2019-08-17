Названы сроки начала съемок высокобюджетной экранизации «Мастера и Маргариты»

Председатель жюри конкурса седьмого Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде Игорь Толстунов рассказал о новом фильме «Мастер и Маргарита», передает ТАСС.

По его словам, съемки начнутся весной следующего года. Николай Лебедев станет режиссером картины.

«Бюджет мы не озвучиваем, но он большой, один из крупнейших в нашей истории», — сказал Толстунов.

Он добавил, что кастинг не закончен.

Ранее сообщалось, что Собчак сыграла в новой версии «Мастера и Маргариты».