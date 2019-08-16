Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Убийцу девушки Эштона Катчера Майкла Гаглило суд Лос-Анжелеса признал виновным, сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что на вынесение вердикта присяжным понадобилось три дня. Мера наказания еще не избрана, рассматривается вариант смертной казни.

По имеющейся информации, Гаглило нападал на женщин в течение 15 лет, за что его прозвали «Голливудским Потрошителем». За это время он совершил три убийства и одно покушение.

Подруга Катчера Эшли Эллерин была убита в собственном доме 18 лет назад. Согласно письменному заявлению актера в полицию, 21 февраля 2001 года через окно ее квартиры он увидел, что по полу разлилось, как он думал, красное вино, однако он не знал, что это не вино, а кровь погибшей.

Ранее Эштона Катчера вызвали в суд по делу об убийстве.