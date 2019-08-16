Пускепалис стал худруком театра имени Волкова

Сергей Пускепалис избран художественным руководителем Театра имени Волкова, передает ТАСС.

Актер и режиссер в данный момент занимает пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького. Он решением экспертной комиссии стал победителем конкурса концепций развития Театра имени Волкова и теперь будет назначен его художественным руководителем. «Подавляющим большинством голосов победила концепция Сергея Пускепалиса», — пояснил замминистра культуры России Павел Степанов по итогам очной защиты концепций в Минкульте.

Ранее стало известно, что на должность худрука театра имени Волкова претендуют 9 кандидатов.