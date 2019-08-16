Серебренников сэкономил деньги для государства, показала экспертиза

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Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов рассказал о результатах комплексной экспертизы по делу «Седьмой студии», передает РИА «Новости».

Эксперты заключили, что на проект «Платформа» было потрачено 216 млн руб. при стоимости 260 млн руб. без учета налогов. «Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», — отметил Харитонов.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России. Все, кроме Масляевой, свою вину отрицают.

Все фигуранты дела, включая Масляеву, находятся под подпиской о невыезде. В мае 2019 года сообщалось о новом подозреваемом в деле «Седьмой студии».