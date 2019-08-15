В Сети появилась фотография собак из ремейка «Леди и Бродяги»
В твиттер-аккаунте журнала Disney Twenty Three появилась первая фотография собак, которые стали главными героями в ремейке мультфильма «Леди и Бродяга».
По имеющейся информации, Леди озвучила американская актриса Тесса Томпсон, а Бродяге свой голос подарил актер Джастин Теру.
Отмечается, что роли в фильме исполнили собаки-спасатели. После съемок их всех приютили.
Премьера фильма назначена на 12 ноября.
Ранее сообщалось, что расистскую песню сиамских кошек уберут из ремейка «Леди и Бродяги».