В Сети появилась фотография собак из ремейка «Леди и Бродяги»

В твиттер-аккаунте журнала Disney Twenty Three появилась первая фотография собак, которые стали главными героями в ремейке мультфильма «Леди и Бродяга».

По имеющейся информации, Леди озвучила американская актриса Тесса Томпсон, а Бродяге свой голос подарил актер Джастин Теру.

Отмечается, что роли в фильме исполнили собаки-спасатели. После съемок их всех приютили.

Премьера фильма назначена на 12 ноября.

Ранее сообщалось, что расистскую песню сиамских кошек уберут из ремейка «Леди и Бродяги».