В Сети появился первый трейлер «Маленьких женщин»

В Сети появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины», который сняла американский режиссер Греты Гервиг. Ролик размещен на канале Sony Pictures Entertainment в YouTube.

Согласно имеющейся информации, основой для картины послужил одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах. Выход картины на экраны намечен на 25 декабря. В фильме сыграли Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе воссоединится с Сиршей Ронан.