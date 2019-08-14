В Сети появился первый трейлер «Маленьких женщин»

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Актриса Грета Гервиг на красной дорожке Берлинале, 15 февраля 2018 года Актриса Грета Гервиг на красной дорожке Берлинале, 15 февраля 2018 года
Актриса Грета Гервиг на красной дорожке Берлинале, 15 февраля 2018 года
Markus Schreiber/AP

В Сети появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины», который сняла американский режиссер Греты Гервиг. Ролик размещен на канале Sony Pictures Entertainment в YouTube.

Согласно имеющейся информации, основой для картины послужил одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах. Выход картины на экраны намечен на 25 декабря. В фильме сыграли Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе воссоединится с Сиршей Ронан.