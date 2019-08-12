Режиссер «Мстителей: Финал» рассказал, почему не похоронили Черную вдову

Один из режиссеров ленты «Мстители: Финал» Джо Руссо рассказал, почему в картине не было похорон с Черной вдовой, чью роль исполнила актриса Скарлетт Йоханссон. Об этом передает The Independent.

Как известно, прощанию с Железным человеком (Тони Старк), которого сыграл Роберт Дауни-младший, было уделено много экранного времени.

Руссо объясняет это тем, что с персонажем Дауни-младшего больше не выйдет фильм, тогда как Черной вдове будет посвящена целая лента.

Ранее назвали дату выхода сольного фильма о Черной Вдове.