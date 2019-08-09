Умерла мать Юрия Шевчука

Мать российского музыканта Юрия Шевчука Фания Акрамовна скончалась в Уфе в возрасте 94 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на друга семьи.

Похороны матери лидера «ДДТ» состоятся 10 августа. «Завтра 10 августа в церкви на улице Октябрьская революция будет отпевание, а похоронят Фанию Акрамовну на Южном кладбище», — пояснил источник.

Известно, что Юрий Шевчук уже приехал на прощание с матерью в Уфу. Похороны пройдут в семейном кругу.

Ранее сообщалось, что прощание с музыкантом Вилли Токаревым завершилось в Москве.