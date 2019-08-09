Названы место и время прощания с Сергеем Березиным
Представитель ВИА «Пламя» проинформировала о дате и времени прощания с композитором Сергеем Березиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, церемония прощания состоится в пятницу, 9 августа.
«…с 12.00 до 14.00 на Троекуровском кладбище в зале прощаний», — сказала источник.
Ранее сообщалось, что умер Сергей Березин.
Березин был основателем руководителем вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Он являлся автором таких известных песен, как «Идет солдат по городу», «Снег кружится», «На дальней станции сойду» и других произведений.