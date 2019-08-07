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Во время пресс-конференции в Москве Квентин Тарантино назвал свой любимый русский фильм.

По словам Тарантино, в детстве ему очень нравился фильм Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». «Я не знал, что это русский фильм, но я смотрел его по телевидению, и он мне очень нравился», — поделился Тарантино.

В Москве Квентин Тарантино представляет свою новую картину «Однажды в Голливуде». Накануне экскурсию в Кремле для Тарантино провел министр культуры России Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо боялся сниматься с огнеметом у Тарантино.