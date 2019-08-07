Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в его доме

В доме российского певца Михаила Круга в Твери прошел следственный эксперимент по делу о его убийстве. Об этом рассказала сестра артиста Ольга Медведева, передает РИА «Новости».

По словам женщины, семью Круга заранее предупредили о следственных действиях и попросили покинуть дом на время их проведения.

Она также отметила, что ей удалось наблюдать часть следственного эксперимента. Сестра Круга рассказала, что увидела, как неизвестный мужчина ходил по участку и что-то показывал, это снимали на видеокамеру.

Медведева уточнила, что о результатах следственного эксперимента она ничего не знает.

Ранее сообщалось, что силовики привезли в дом Михаила Круга подозреваемого в его убийстве.