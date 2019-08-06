Съемки фильма о Юлии Началовой остановлены

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Байопик «Буду рядом» о скончавшейся весной 2019 года певице Юлии Началовой остановлены, сообщает «Мир новостей».

Премьера фильма была заявлена на осень 2019 года, однако продюсер проекта Андрей Загорский заявил, что был вынужден прервать работу из-за представительницы покойной артистки Анны Исаевой. Она якобы препятствует съемкам фильма и настроила против проекта родителей Началовой. «Она мне позвонила и сказала, что родители против фильма. Я остановил съемки, потому что не хочу ругаться с семьей Юли, которую очень уважаю», — пожаловался Загорский.

Сама Исаева говорит, что Загорский не предоставил стороне Исаевой возможности познакомиться со сценарием и не взял в консультанты никого из семьи и ближайшего окружения артистки.

Ранее сообщалось, что даже после смерти Началову зовут на корпоративы.