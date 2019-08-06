Третий штат США обвинил Ар Келли в сексуальных преступлениях

Власти Миннесоты обвинили известного американского рэпера Ар Келли (R. Kelly) в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что этот штат стал третьим штатом, который выдвинул против исполнителя обвинения. Речь идет об инциденте в 2001 году, когда несовершеннолетняя девушка обратилась к рэперу за автографом. Он не только расписался, но и оставил ей номер телефона. Когда девушка по нему позвонила, певец пригласил ее в отель. Там ей предложили $200 за то, чтобы она разделась и станцевала. Она сделала это и танцевала вместе с Ар Келли.

Уточняется, что против певца выдвигают обвинения в привлечении несовершеннолетней к занятию проституцией и в подстрекательстве в сексуальных целях. Адвокат исполнителя заявил, что эти обвинения «за пределом абсурда».

Ранее сообщалось, что суд в США не позволил R. Kelly выйти под залог.