Найденную картину Рубенса отправят на проверку

Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов проинформировал, что картину художника Питера Рубенса «Положение во гроб» не будут презентовать в сентябре. Об этом передает ТАСС.

Карпов сообщает, что презентация переносится на неопределенный срок.

По его словам, произведение искусства отправят на дополнительную проверку подлинности и экспертизу в Эрмитаж.

Также отмечается, что на текущий момент официальное подтверждение подлинности картины Рубенса музей не получил.

Ранее сообщалось, что копия картины Рубенса «Положение во гроб» оказалась оригиналом. Сам предмет искусства обнаружили в России.