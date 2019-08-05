Дубу из фильма «Побег из Шоушенка» нашли необычное применение

Необычное применение нашли знаменитому дубу из фильма «Побег из Шоушенка», под которым персонаж Рэд забрал записку. Об этом передает издание TMZ.

Сообщается, что дерево распилили, а из его частей создали подарочные таблички для актеров с изображением персонажей и цитат.

Как отмечается, это сделали в честь 25-летия с момента выхода киноленты.

Известно, что дуб срубили еще в 2016 году из-за повреждений от урагана.

Уточняется, что памятные сувениры предназначены для режиссера Фрэнка Дарабонта, актеров Тиму Роббинса, Моргана Фримена и других людей, имеющих отношение к фильму.

Ранее сообщалось, что у звезды «Побега из Шоушенка» могут отобрать почетный приз Гильдии киноактеров США.