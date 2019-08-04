Джон Дэвид Вашингтон может стать противником бэтмена в одноименном фильме

Джон Дэвид Вашингтон может исполнить роль одного из противников бэтмена в новом фильме об этом популярном герое комиксов. Об этом сообщает издание The Geeks WorldWide.

Как стало известно, Вашингтону, известного по фильму «Черный клановец», может достаться роль Харви Дента.

Таким образом, актер может стать первым афроамериканцем, кто воплотит этого персонажа на экранах.

Сообщается, что переговоров о контракте по поводу роли в фильме о темном рыцаре с Вашингтоном еще не было.

Ранее сообщалось, что актер Роберт Паттинсон заполучил роль Бэтмена.