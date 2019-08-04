Умер Алан Пеннебейкер

Американский режиссер-документалист, обладатель премии «Оскар» Донн Алан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет, передате ТАСС.

Пеннебейкер у себя дома по естественным причинам.

Одними из самых известных работ, снятых режиссером более чем за полувековую творческую карьеру, стали документальные фильмы о выдающихся музыкантах: Бобе Дилане («Не оглядывайся», 1967), Элисе Купере (»Элис Купер», 1970), Дэвиде Боуи («Зигги Стардаст и пауки с Марса», 1973), Джими Хендриксе («Джими Хендрикс на рок-фестивале в Монтерее», 1986), группе Depeche Mode («101», 1989) и др.

Пеннебейкер также сотрудничал с несколькими президентами США и создал картины о предвыборных кампаниях Джона Кеннеди и Билла Клинтона.

В 2013 году режиссер был удостоен премии «Оскар» за заслуги в кинематографе.