Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательствах

Американский актер Кевин Спейси, которого обвиняли в харассменте по отношению к десяткам мужчин, впервые появился на публике. Об этом сообщает The Daily Beast.

Как отмечается, актер посетил Национальный музей Рима, где он встал рядом со скульптурой «Кулачного бойца» и начал декламировать поэму «Боксер».

Уточняется, что стихотворение было написано поэтом из Италии Габриэле Тинти, который вдохновился скандалом вокруг персоны артиста.

Спейси зачитал поэму на английском языке, что было встречено аплодисментами.

Ранее сообщалось, что дело против Кевина Спейси за домогательства прекращено.